Mampukah Roma Bangkit saat Bersua Lazio?

VIVA.co.id – Misi berat dilakoni AS Roma saat menjamu Lazio di leg 2 semifinal Coppa Italia di Olimpico, Selasa 4 April 2017 (Rabu dini hari WIB). Giallorossi dituntut untuk membalikkan defisit dua gol di pertemuan pertama.

Di leg 1, 2 Maret 2017 lalu, Roma kalah 0-2 dalam duel bertajuk Derby della Capitale itu. Ini membuat Giallorossi minimal harus menang 3-0 jika ingin melaju ke final.

Jika melihat 10 pertemuan terakhir dengan Lazio, peluang Roma menembus final tetap terbuka. Seperti dilansir Soccerway, Il Lupi lebih mendominasi dengan raihan 5 kemenangan, berbanding 2 kemenangan milik Lazio. Sisanya, 3 pertandingan berakhir dengan skor imbang.

Roma pernah menggilas Lazio 4-1 di Serie A pada 3 April 2016 lalu. Jika skor ini kembali terjadi di laga dini hari nanti, tentu Roma yang akan melaju.

Namun, Lazio juga punya alasan untuk percaya diri. Sebab, rekor pertemuan di Coppa Italia lebih memihak mereka.

Lazio pernah bertemu Roma di final Coppa Italia 2013. Biancocelesti keluar sebagai juara, usai menekuk rival sekotanya tersebut 1-0.

Berikut rekor 10 pertemuan terakhir AS Roma vs Lazio

2 Maret 2017: Lazio 2-0 AS Roma (Coppa Italia)

4 Desember 2016: Lazio 0-2 AS Roma (Serie A)

3 April 2016: Lazio 1-4 AS Roma (Serie A)

8 November 2015: AS Roma 2-0 Lazio (Serie A)

25 Mei 2015: Lazio 1-2 AS Roma (Serie A)

11 Januari 2015: AS Roma 2-2 Lazio (Serie A)

9 Februari 2014: Lazio 0-0 AS Roma (Serie A)

22 September 2013: AS Roma 2-0 Lazio (Serie A)

26 Mei 2013: AS Roma 0-1 Lazio (Coppa Italia)

9 April 2013: AS Roma 1-1 Lazio (Serie A)

