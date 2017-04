VIVA.co.id – AS Roma menghadapi Lazio di leg kedua babak semifinal Coppa Italia. Laga tersebut dihelat di Stadio Olimpico, Rabu dini hari WIB 5 April 2017.

Menghadapi tim tuan rumah, Lazio punya modal berharga. Ya, di leg pertama lalu, mereka menang dengan skor 2-0, hanya membutuhkan hasil imbang untuk mereka lolos ke partai puncak Coppa Italia.

Dalam laga ini, mereka mengandalkan bombernya, Ciro Immobile. Penampilannya impresif, terbukti dengan 18 golnya di 29 laga yang dilakoninya di ajang Serie A.

Tekanan ada di tim tuan rumah, AS Roma setidaknya membutuhkan selisih tiga gol untuk bisa melenggang ke partai final. Tampil di kandang, skuat asuhan Spalletti menurunkan tiga penyerang, Lenadro Paredes, Edin Dzeko dan Stephan El Shaarawy. Berikut susunan pemain AS Roma vs Lazio, seperti dilansir Soccerway.

Susunan Pemain:

AS Roma: Alisson Becker, Antonio Rudiger, Emerson, Juan Jesus, Kosta Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Mohames Salah, Leandro Paredes, Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy.

Lazio: Thomas Strakosham, Jordan Lukaku, Stefan de Vrij, Bastos, Wallace, Dusan Basta, Felipe Anderson, Sergej Milinkovic Savic, Lucas Biglia, Senad Lulic, Ciro Immobile.