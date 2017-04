Hasil Lengkap Premier League, 6 April 2017

VIVA.co.id – Premier League kembali memainkan sejumlah laga di pertengahan pekan atau Kamis 6 April 2017 dini hari WIB. Ada enam pertandingan yang disuguhkan dalam laga tengah pekan kali ini.

Laga Chelsea vs Manchester City turut meramaikan laga tengah pekan ini. The Blues pun berhasil menang tipis atas The Citizen, 2-1 di Stamford Bridge.

Chelsea pun semakin kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 7 poin. Peringkat kedua berhasil dihuni oleh Tottenham Hotspur dengan mengumpulkan 65 poin.

Liverpool hanya bermain imbang 2-2 dengan AFC Bournemouth pada laga tengah pekan ini. Sedangkan Tottenham menang atas Swansea City 3-2.

Hasil lengkap Premier League:

Arsenal vs West Ham United: 3-0

Hull City vs Middlesbrough: 4-2

Southampton vs Crystal Palace: 3-1

Swansea City vs Tottenham Hotspur: 1-3

Chelsea vs Manchester City: 2-1

Liverpool vs AFC Bournemouth: 2-2