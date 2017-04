Video Gol Kilat Napoli Saat Bungkam Juventus

VIVA.co.id – Napoli berhasil menaklukkan Juventus 3-2 di leg kedua semifinal Coppa Italia di stadion San Paolo, Kamis dinihari 6 April 2017, Dua kali tertinggal, Napoli bisa bangkit dan menang.

Sempat tertinggal oleh gol Gonzalo Higuain di menit 32, Napoli mampu menyamakan skor lewat gol Marek Hamsik di menit 53. Tapi Juventus kembali unggul di menit 58 lewat gol kedua Higuain.

Meski kembali tertinggal, Napoli bisa bangkit dan berbalik menang berkat dua gol yang dibukukan Dries Mertens pada menit 61 dan Lorenzo Insigne di menit 67.

Gol kedua Napoli pun terbilang unik. Dries Mertens yang masuk di menit 61 menggantikan Arkadiusz Milik langsung mencetak gol meski baru 12 detik ada di lapangan.

Gol ini pun tidak terlepas dari kelalaian kiper Juventus Norberto Murara Neto yang gagal mengontrol bola dengan baik dan langsung disambar Mertens yang berbuah gol.

Lihat videonya di bawah ini:

when coach puts you in to score a goal#NAPJUV



pic.twitter.com/O34kovcJkI