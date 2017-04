Inter Milan Saingi Barcelona Kejar Pelatih Sevilla

VIVA.co.id – Inter Milan masih diterpa isu pergantian pelatih. Meski Stefano Pioli berhasil mengangkat performa Nerazzurri secara perlahan, tetap saja posisinya belum aman.

Sebelumnya Inter dikaitkan dengan manajer Chelsea, Antonio Conte. Namun, belakangan rumor tersebut buyar begitu saja.

Ada juga Diego Simeone. Tapi, entrenador Atletico Madrid tersebut membantah hendak bergabung dengan klub asal Milan itu.

Yang terbaru, Inter membidik Jorge Sampaoli. Mereka tertarik dengan kinerja pelatih Sevilla itu dan kabarnya segera melakukan pembicaraan, seperti diberitakan Football Italia.

Bagaimana pun, memboyong Sampaoli bukan perkara gampang. Sevilla pasti keberatan melepas eks arsitek Timnas Chile itu. Belum lagi La Beneamata juga harus bersaing dengan peminat lain, Barcelona.

Jika gagal, Inter mungkin beralih ke nama lain, di antaranya Leonardo Jardim dari AS Monaco dan Luciano Spalletti (AS Roma). (one)