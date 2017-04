Bintang Dortmund Berikan Jerseynya untuk Fans Wanita

VIVA.co.id – Pemain Borussia Dortmund, Marc Bartra memberikan jerseynya kepada seorang fans wanita bernama Stefanie Adam-Paap. Alasan Bartra memberikan jerseynya karena Stefanie telah menujukkan kekuatan klub Borussia Dortmund.

Cerita bermula ketika Dortmund menjalani laga melawan Schalke 04, akhir pekan lalu. Ketika itu, Stefanie memakai jersey Dortmund dan duduk diantara penggemar Schalke.

Melihat keberaniaan Stefanie, Bartra pun kemudian menuliskan di akun Twitternya.

"Saya ingin bertemu wanita ini! Adakah yang ingin membantu? Saya ingin memberikan jersey saya kepadanya," tulis Bartra di Twitter.

Dilansir dari Soccerway, pencariaan Stefanie pun terbukti sukses. Bartra pun kemudian menuliskan, "Saya akan segara menemuimu Stefii,"

Bartra sebelumnya terkejut ketika menemukan gambar Stefanie diantara ribuan pendukung Schalke. Bartra mengatakan, ia menemukan gambar tersebut di media sosial.

"Saya terkejut ketika menemukan gambar itu di media sosial. Di sana ada banyak pendukung Schalke dan ada wanita sendirian duduk di tengah. Saya pikir, wanita ini tidak takut," kata Bartra di situs resmi BVB.

Great to meet Steffi today!!!! ???? It's been a worthy quest and a real pleasure! Thanks everybody! ????????#SheLovesBVBMore #EchteLiebe ???????? pic.twitter.com/MRqk53N1OT