Messi Bicara soal Selebrasi Uniknya

VIVA.co.id – Penyerang Barcelona, Lionel Messi, ternyata memiliki misi khusus ketika melawan Sevilla, Kamis 6 April 2017. Messi pun melakukan selebrasi gol mengajak penonton untuk mengumpulkan dana bagi Paediatric Cancer Centre baru.

Messi mencetak dua gol pada pertandingan tersebut dan membawa kemenangan 3-0 atas Sevilla. Messi juga memberikan satu assist kepada Luis Suarez.



Dikutip dari ESPN, ketika itu Messi merayakan gol dengan mendekati kamera sambil dua jarinya digesekkan ke pipinya. Media sosial pun langsung ramai membahas apa yang dilakukan Messi tersebut.

Messi pun langsung menuliskan apa makna selebrasi ketika mencetak gol tersebut di halaman Facebook.

"Saya memberikan tantangan kepada kalian untuk melukis wajah kalian #ParaLosValientes. Dengan itu kita akan membantu membangun Paediatric Cancer Centre. Nantinya akan banyak anak-anak di dunia bisa mendapatkan perawatan," tulis Messi.

Untuk membangun Paediatric Cancer Centre dibutuhkan dana €30 juta (sekitar Rp309 miliar). Sedangkan saat ini dana yang terkumpul mencapai €4.085.783. Proyek ini mendapatkan dukungan dari Leo Messi Foundation, the FC Barcelona Foundations and the business school IESE. (one)