Aksi Nekat Wanita Ini Bikin Bintang Dortmund Penasaran

VIVA.co.id – Loyalitas dalam mendukung tim kesayangan bisa ditunjukkan dengan berbagai cara. Tapi apa yang dilakukan Steffi, seorang fans Borussia Dortmund ini terbilang luar biasa.

Sabtu malam lalu, Dortmund bertandang ke markas Schalke 04. Pertemuan kedua tim ini bertajuk "Ruhr Derby"

Dalam laga derby tersebut, Steffi, yang datang ke Veltins Arena mengenakan jersey Dortmunf, duduk di tribun tempat di mana suporter Schalke berkumpul. Dia terlihat begitu menonjol karena warna kostum kuning yang dikenakannya.

Keberadaan Steffi di tengah-tengah fans Schlake tertangkap kamera dalam sebuah foto, yang menjadi viral di dunia maya. Aksi Steffi ini membuat bek Dortmund, Marc Bartra, penasaran untuk menemuinya.

Lewat akun Twitter pribadinyam eks Barcelona ini menuliskan "Saya ingin bertemu wanita ini. Mau kah Anda membantu saya untuk bertemu dengannya? Saya ingin memberi kostum untuknya. Bantu saya dengan memberi retweet + hashtag #SheLovesBVB @BVB #EchteLiebe"

Great to meet Steffi today!!!! ???? It's been a worthy quest and a real pleasure! Thanks everybody! ????????#SheLovesBVBMore #EchteLiebe ???????? pic.twitter.com/MRqk53N1OT