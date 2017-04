Jadwal Siaran Langsung Sepakbola, 8-9 April 2017

VIVA.co.id – Sejumlah pertandingan di dunia sepakbola akan berlangsung akhir pekan ini, Sabtu 8 April hingga Minggu 9 April 2017. Laga-laga dari liga papan atas Eropa kembali menjadi sajian utama.

Sabtu dini hari nanti, ada laga dari lanjutan LaLiga. Villarreal menjamu Athletic Bilbao di El Madrigal. Sedangkan Ligue 1, menyajikan duel Lille kontra Nice di Stade Pierre-Mauroy.

Laga panas bakal tersaji di Sabtu malam dari lanjutan LaLiga. Ada derby Madrid yang mempertemukan Real Madrid kontra Atletico Madrid di Santiago Bernabeu.

Sebelumnya di sore harinya, ada laga persahabatan seru dari sepakbola nasional. Persib Bandung mematangkan tim jelang Liga 1, dengan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Beberapa partai dari lanjutan Premier League juga bisa menjadi pilhan. Ada duel Tottenham Hotspur melawan Watford di White Hart Lane. Sedangkan pemuncak klasemen, Chelsea menghadapi tuan rumah Bournemouth di Vitality Stadium.

Minggu dini hari, giliran Barcelona yang bertanding. Blaugrana menghadapi tuan rumah Granada di La Rosaleda.

Manchester United akan bertanding di Minggu malam. Mereka akan menghadapi tim juru kunci, Sunderland di Stadium of Light.

Berikut jadwal siaran langsung sepakbola, akhir pekan ini

Sabtu, 8 April 2017

Premier League

18.30 WIB - Tottenham Hotspur vs Watford - beIN Sports 1

21.00 WIB - Manchester City vs Hull City - beIN Sports 1

21.00 WIB - Stoke City vs Liverpool - beIN Sports 3

23.30 WIB - Bournemouth vs Chelsea - RCTI, beIN Sports 1

LaLiga

01.45 WIB - Villarreal vs Athletic Bilbao - beIN Sports a

18.00 WIB - Espanyol vs Alaves - beIN Sports 2

21.15 WIB - Real Madrid vs Atletico Madrid - beIN Sports

23.30 WIB - Sevilla vs Deportivo La Coruna - beIN Sports 2

Bundesliga

01.30 WIB - Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen - Fox Sports

20.30 WIB - FC Koeln vs Borussia Moenchengladbach - Fox Sports 2

20.30 WIB - Schalke 04 vs VfL Wolfsburg - Fox Sports 3

23.30 WIB - Bayern Munich vs Borussia Dortmund - Fox Sports 2

Ligue 1

01.45 WIB - Lille vs Nice - beIN Sports 2

Persahabatan

17.00 WIB - Persib Bandung vs Bali United - Indosiar

Minggu, 9 April 2017

Premier League

19.30 WIB - Sunderland vs Manchester United - beIN Sports 1

22.00 WIB - Everton vs Leicester City - beIN Sports 1

LaLiga

01.45 WIB - Malaga vs Barcelona - SCTV, beIN Sports 2

17.00 WIB - Granada vs Valencia - beIN Sports 2

21.15 WIB - Celta Vigo vs Eibar - beIN Sports 2

23.30 WIB - Osasuna vs Leganes - beIN Sports 2

Bundesliga

20.30 WIB - Hertha Berlin vs FC Augsburg - Fox Sports 3

22.30 WIB - Ingolstadt vs Darmstadt - Fox Sports 3