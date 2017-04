Bek Juventus Resmi Sandang Gelar Master Bidang Administrasi

Fino alla fine. Questo motto mi accompagna tutti i giorni in campo. E mi ha sostenuto in questi anni passati sui libri. Sono orgoglioso di questa #laurea. Fiero di avercela fatta. Felice di aver raggiunto questo traguardo. ????

