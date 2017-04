Tottenham Dapat Kabar Baik dari Harry Kane

VIVA.co.id – Tottenham Hotspur mendapatkan kabar baik dari penyerang andalan Harry Kane. Pemain 23 tahun ini semakin membaik setelah mengalami cedera pergelangan kaki.

Kane mengalami cedera, saat Spurs menggasak Millwall 6-0 di perempat final Piala FA, 12 Maret 2017. Sejak saat itu, dia harus absen membela timnya.



Beruntung, kondisi Kane semakin membaik. Twitter resmi Spurs memastikan, sang pemain sudah mengikuti sesi latihan hari ini, Jumat 7 April 2017.

Tentunya, Kane diharapkan bisa melakoni comeback saat Spurs menjamu Watford dalam lanjutan Premier League, Sabtu 8 April 2017. Meskipun demikian, manajer Spurs, Mauricio Pochettino, belum memastikan apakah Kane siap tampil di White Hart Lane.

"Saya belum memutuskan apakan Kane akan menjadi starting XI atau duduk di bangku cadangan. Kabar bagusnya dia sudah kembali," kata Pochettino seperti dilansir Soccerway.

Spurs bersaing dengan Chelsea dalam perburuan gelar Premier League. The Lily Whites menempati posisi 2 dengan 65 poin dari 30 pertandingan, tertinggal 7 poin dari Chelsea. (one)

TEAM NEWS: @HKane (ankle) returned to first team training this week. Hugo (ill) & @VictorWanyama (back) to be assessed ahead of Watford. pic.twitter.com/9fwIK1X79E