Klub Skotlandia Konfirmasi Kepindahan Marc Klok ke PSM

VIVA.co.id – Klub Liga Primer Skotlandia, Dundee FC telah resmi mengumumkan hengkangnya gelandang bertahan asal Belanda, Marc Anthony Klok. Pemain berusia 23 tahun itu dikabarkan segera bergabung bersama PSM Makassar untuk kompetisi Liga 1 musim ini.

"Dundee Football Club dapat mengonfirmasi bahwa, Marc Klok meninggalkan klub sejak hari ini berdasarkan kesepakatan bersama," demikian pernyataan klub melalui situs resminya, dundeefc.co.uk, Jumat malam, 7 April 2017.

