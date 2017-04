Gagal Tekuk Atletico, Madrid Catat Rekor Buruk

VIVA.co.id – Real Madrid gagal meraup poin penuh saat menjamu Atletico Madrid dalam lanjutan LaLiga di Santiago Bernabeu, Sabtu 8 April 2017. Duel bertajuk El Derbi Madrileno ini berakhir dengan skor imbang 1-1.

Madrid sebenarnya berhasil unggul lebih dulu di menit 52 lewat tandukan Pepe. Namun, gol Antoine Griezmann di menit 85, membuyarkan kemenangan Los Blancos yang sudah di depan mata.

Seperti dilansir Opta, hasil ini memperpanjang catatan buruk Madrid, saat menjamu Atletico di LaLiga. Los Blancos tak pernah menaklukkan rival sekotanya tersebut dalam 4 laga terakhir di Santiago Bernabeu.

4 - Real Madrid are winless in their last four league games at home against Atletico (D1 L3), their worst run without winning vs them.