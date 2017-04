Aksi Kocak Balotelli Lewati Metal Detector Bandara

VIVA.co.id – Mario Balotelli menjadi pahlawan kemenangan OGC Nice saat bertandang ke Stade Pierre Mauroy menghadapi Lille OSC dalam lanjutan Ligue 1, akhir pekan lalu. Nice menang 2-0.

Dua gol kemenangan Nice diborong Balotelli yang dicetaknya pada menit 17 dan 44. Hasil ini membuat Nice naik ke posisi dua klasemen menggeser Paris Saint Germain (PSG).

Nice (70 poin) kini unggul dua poin dari PSG (68 poin) yang berada di posisi tiga. Di saat yang sama, Nice tertinggal empat poin dari AS Monaco di puncak klasemen (74 poin).

Kebahagiaan pun menaungi Balotelli. Dan bukan Balotelli jika tidak melakukan aksi konyol. Dia membuat banyak orang tertawa saat melakukan aksi konyol di bandara.

Dari video yang dilansir 101greatgoals, Minggu, 9 April 2017, aksinya itu dia lakukan di bandara saat hendak pulang usai melakoni laga tandang ke Lille.

Balotelli melewati metal detector bandara dengan meluncur seperti sedang melakukan selebrasi gol. Aksinya ini menuai tawa pengunjung dan petugas sekuriti.

Lihat videonya di bawah ini:

Mario Balotelli goes through airport security in style ???????????? pic.twitter.com/wyGuhoeiQm