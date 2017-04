Gelandang Everton Cetak Rekor Gol Tercepat di Premier League

VIVA.co.id – Gelandang Everton, Tom Davies mencetak gol cepat saat menghadapi Leicester City dalam lanjutan Premier League, Minggu 9 April 2017. Pemain 18 tahun ini membobol gawang The Foxes saat laga baru berjalan 30 detik.

Kevin Mirallas mampu berlari membawa bola, mengecoh barisan pertahanan Leicester sebelum menyodorkan bola pada Tom Davies. Davies sukses menjebol gawang The Foxes yang dikawal Kasper Schmeichel.

Seperti dilansir Opta, gol yang dicetak Davies menorehkan catatan tersendiri. Dia sukses menyamai rekor gol tercepat di Premier League musim ini.

00:30 - Tom Davies' goal was the third scored after 30 secs in the Premier League this season after Lukaku's (Feb) & Pedro's (Oct). Rapid.