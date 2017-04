Antonio Conte Minta Chelsea Menjaga Emosi

VIVA.co.id – Manajer Chelsea, Antonio Conte meminta anak asuhnya untuk menjaga emosi ketika bertandang ke Manchester United, akhir pekan nanti. The Red Devils akan menjamu The Blues, Minggu 16 April 2017 di Old Trafford.

Dikutip dari Soccerway, Chelsea kini memimpin klasemen sementara Premier League dengan mengumpulkan 75 poin. Sementara itu, MU berada di peringkat lima dengan 57 poin.

Conte pun mewaspadai aroma balas dendam dari MU ketika Chelesa mengalahkan Wayne Rooney dan kawan-kawan di Piala FA, Maret lalu. Setelah kekalahan tersebut, manajer Manchester United, Jose Mourinho menyatakan Chelsea merupakan musuh nomor 1 mereka.

"Yang paling penting adalah pembuktian di lapangan. Tapi bagi kami, menjaga emosi adalah hal yang penting, karena kami bermain dan berjuang untuk meraih gelar juara," kata Conte.

Conte pun menegaskan perjalanannya ke Old Trafford nanti ingin meraih poin penuh. Sebab, dengan memperoleh tiga poin, maka gelar juara semakin dekat diraih oleh Chelsea.

"Sekarang yang terpenting adalah meraih tiga angka di setiap pertandingan, termasuk bertandang ke Old Trafford. Kami tahu pertandingan akan sulit, tapi kami memiliki penampilan terbaik dan kepercayaan diri yang tepat," tutur mantan pelatih Juventus itu. (art)