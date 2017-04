David Silva Membuat Penampilan ke-300, Ini Kata Guardiola

VIVA.co.id – Gelandang David Silva telah membuat penampilan ke-300 bagi Manchester City, Sabtu, 8 April 2017. Silva juga berhasil membantu The Citizen mengalahkan Hull City 3-1 di Etihad Stadium.

Sejak berkarier di ManCity, Silva telah meraih beberapa gelar individu. Tapi bagi Manajer Manchester City, Pep Guardiola, seharusnya pemain berusia 31 tahun itu tidak hanya mendapatkan sebuah penghargaan saja.

"Ia memiliki sesuatu yang lebih istimewa dari sebuah penghargaan. Sebuah penghargaan hanya akan disimpan di dalam lemari dan terkadang dibersihkan. Tapi rekan-rekan dan pelatih menghormati Silva, itulah yang terpenting," kata Guardiola dikutip dari Soccerway.

Menurut Guardiola, apa yang didapatkan di masa depan adalah apa yang telah dilakukan dalam kariernya, bukan penghargaan individual. Guardiola menambahkan, Silva telah mendapatkan rasa hormat dari teman dan manajer.

"Saya merupakan orang yang beruntung karena pernah bekerjasama dengan Xavi Hernades, Andres Iniesta dan sekarang David Silva. Ketiga pemain tersebut sangat luar biasa," ujar Guardiola.

Guardiola mengaku selalu terkesan dengan penampilan Silva setiap hari, dan membuat penampilan 300 di Premier League tidaklah mudah. Guardiola pun berharap Silva akan terus bermain di Etihad Stadium di masa depan.

Beberapa penghargaan individu yang pernah didapat Silva adalah, PFA Premier League Team of the year, 2011/2012. Premier League top assist, 2011/2012, Premier League player of the month, 2011. (ase)