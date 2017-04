Stoke Vs Liverpool, Coutinho Hampir Dirumahkan oleh Klopp

VIVA.co.id – Philippe Coutinho menjadi inspirator kemenangan Liverpool di pekan ke 32 Premier League, akhir pekan lalu. Liverpool menang atas Stoke City, 2-1.

Skuat besutan Juergen Klopp ini sempat tertinggal lebih dulu di menit 44 oleh gol Jonathan Walters di menit 44. Namun, Liverpool berhasil comeback lewat gol yang dilesakkan Coutinho dan Roberto Firmino.

Duo Brasil tersebut baru dimainkan di babak kedua. Coutinho menggantikan Trent Arnold, dan Firmino menggantikan Benjamin Woodburn. Terbukti pergantian ini menjadi penentu kemenangan Liverpool di Bet365 Stadium.

Meski menjadi inspirator kemenangan, Coutinho sebenarnya hampir saja tak ikut dalam rombongan tim. Klopp menginstruksikan dia untuk beristirahat di rumah.

Klopp merasa Coutinho sedang dalam kondisi kurang sehat di sesi latihan. Tapi Coutinho tak menuruti instruksi sang manajer, dengan alasan ingin membantu tim meraih kemenangan.

"Saya mengikuti permainan pada pagi hari. Tap,i manajer meminta saya untuk istirahat di rumah karena kondisi saya yang belum sepenuhnya pulih. Tapi, saya ingin bermain, ingin terlibat dalam pertandingan," ujar Coutinho, dikutip Four Four Two.

"Saya hanya ingin terus mencetak gol dan membantu tim, serta mengambil pelajaran dari manajer. Ini permulaan yang bagus, dan setiap laga selalu penting di mata saya," ucapnya.

Dengan kemenangan atas Stoke, kini Liverpool berada di posisi 3 klasemen sementara dengan perolehan 63 angka dari 32 pekan. Lawan Liverpool di laga berikutnya adalah bertandang ke markas West Bromwich Albion, Minggu, 16 April 2017. (one)