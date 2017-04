Bayern Ladeni Madrid Tanpa Hummels

VIVA.co.id – Bayern Munich akan kehilangan salah satu pemain pilarnya saat meladeni perlawanan Real Madrid, Kamis dini hari nanti. Pemain tersebut adalah Mats Hummels.

Eks Borussia Dortmund tersebut menderita cedera pada engkelnya saat sesi latihan tim, Minggu (waktu setempat). Hal ini diumumkan oleh pihak klub, dikutip dari Marca.

"Mats Hummels menderita gangguan pada persendian engkel dan akan absen di pertandingan berikutnya," tulis konfirmasi klub di akun resmi Twitter klub.

.@matshummels has suffered an ankle joint distortion injury and will be sidelined for the foreseeable future.



