'Dikalahkan Telak Palace, Itu Bukan Arsenal Sebenarnya'

VIVA.co.id – Apa yang tertulis di judul adalah apa yang dikatakan bintang Arsenal, Theo Walcott, usai melakoni laga kontra Crystal Palace. Kedua tim bersua di pekan ke-32 Premier League, Selasa dini hari tadi.

Bertandang ke Selhurst Park, The Gunners (julukan Arsenal) pulang dengan menanggung malu. Mereka kalah dengan skor telak, 0-3.

Formasi 4-2-3-1 yang diusung Arsene Wenger dengan menempatkan Danny Welbeck sebagai ujung tombak tunggal, tak berjalan sesuai rencana. Arsenal justru kebobolan di menit 17 oleh Andros Townsend.

Di babak kedua, gawang Damian Martinez justru kebobolan dua gol. Yohan Cabaye mencatatkan namanya di papan skor di menit 63. Disusul Luka Milivojevic, lima menit berselang dari eksekusi penalti.

Performa buruk Arsenal dinilai Walcott tidak menunjukkan karakter asli dari timnya. "Ini bukan Arsenal, malam ini bukan lah permainan kami yang sebenarnya, ini bukan kami. Kami sangat kecewa karena telah membuat fans sedih, kami harus merespons sebaik mungkin," kata Walcott kepada Four Four Two.

"Kami berpikir bisa bangkit dari keterpurukan ini setelah imbang melawan Manchester City dan menang atas West Ham United. Tapi, itu tidak terjadi malam ini. Kami hanya bisa meminta maaf untuk fans," ujarnya.

Dengan hasil ini, Arsenal kini di peringkat enam dan gagal menggeser Manchester United di peringkat lima. MU sukses menang atas Sunderland dengan skor 3-0, akhir pekan lalu. (one)