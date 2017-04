Dukungan Untuk Dortmund Setelah Insiden Ledakan

VIVA.co.id – Insiden bom di dekat bus tim Borussian Dortmund, sebelum pertandingan perempatfinal Liga Champions leg pertama melawan AS Monaco, Rabu 12 April 2017 dini hari WIB di Signal Iduna Park, membuat beberapa pihak bersimpati atas kejadian tersebut. Akibat insiden itu, pertandingan ditunda serta mengakibatkan bek Borussia Dortmund, Marc Bartra harus dilarikan ke rumah sakit.

Pertandingan Dortmund vs Monaco akan ditunda hingga Rabu malam 12 April 2017. Dortmund juga mengeluarkan pernyataan, jika stadion yang telah dipadati oleh ribuan suporter dalam kondisi aman.

Beberapa klub di dunia pun mengungkapkan simpati dan memberikan dukungan kepada Dortmund melalu media sosial. Tidak ketinggalan, pelatih Bayern Munich, Carlo Ancelotti juga memberikan dukungannya untuk Dortmund.

Dikutip dari Soccerway, Leicester City misalnya. Mereka menuliskan di Twitter mereka, "Semua di LCFC memberikan dukungan kepada Marc Bartra dan Borussia Dortmund malam ini," tulis Liecester.

Sedangkan Carlo Ancelotti juga tidak ketinggalan memberikan dukungannya. "Kami memberikan dukungan penuh bagi Borussian Dortmund dan mendoakan yang terbaik baik Marc Bartra, semoga lekas sembuh," tulis Ancelotti di Twitter-nya.

We'd like to extend our best wishes to @MarcBartra and @BVB! pic.twitter.com/5CLxNxT6ei — FC Bayern English (@FCBayernEN) April 11, 2017

We give all our support to @BVB and wish @MarcBartra an early recovery. — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) April 11, 2017