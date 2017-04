Fans Desak Chelsea Segera Datangkan Dybala

VIVA.co.id – Sepak terjang winger muda Juventus, Paulo Dybala, memang memukau banyak klub elite Eropa. Yang terbaru, Dybala disebut jadi salah satu incaran Chelsea dalam bursa transfer musim panas 2017.

Dybala tampil memukau dalam laga leg 2 perempat final Liga Champions, kontra Barcelona. Dua gol yang dicetak eks pemain Palermo itu, mengantar Juventus menang telak 3-0 atas armada The Catalans.

Tak ayal, dua gol dan kemenangan Juventus atas Barcelona langsung membuat nama Dybala meroket. Berbagai rumor soal ambisi para raksasa Eropa memburu Dybala kembali bermunculan.

Chelsea jadi salah satunya. Itu untuk mengantisipasi kepergian bomber andalan Diego Costa, yang kabarnya akan hengkang di akhir musim ini, nama Dybala dikaitkan. Bahkan, fans Chelsea yang menginginkan Dybala untuk bisa didaratkan ke Stamford Bridge.

Fans mengemukakan keinginan agar manajemen The Blues untuk memboyong Dybala via Twitter. Gelombang cuitan yang cukup masif, membuktikan jika fans Chelsea sangat menginginkan kehadiran Dybala di London.

"Conte, tolong dapatkan Dybala. Dan untuk Dybala, jadikan Chelsea sebagai rumah Anda selanjutnya. Terima kasih," tulis salah satu fans.

"(Chelsea) Harus menambahkan Dybala (dalam skuat) sebagai solusi masalah (Diego) Costa," kata fans Chelsea lainnya.

#CFC should please add Dybala to the solution set that will solve Costa's problem #CTID

In all favour ehn...



Conte please get Dybala @ChelseaFC #CFC



And you @PauDybala_JR make #CFC your home next. Thanks ????????????