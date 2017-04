Julukan Aneh Pogba untuk Dybala

VIVA.co.id – Ketika masih memperkuat Juventus, Paul Pogba memang sangat akrab dengan Paulo Dybala. Sebuah julukan pun diberikan pemain yang kini bermain di Manchester United itu.

Pogba menjuluki Dybala dengan sebutan"R2 Kotak", dikutip 101 Great Goals. Apa maksud dari julukan tersebut?

Bagi pecinta game FIFA atau Pro Evolution Soccer (PES) pasti langsung memiliki koneksi mengapa Pogba memberikan julukan tersebut. Dalam game FIFA atau PES, Ada dua hal yang akan terjadi jika Anda menekan tombol "R2" dan "kotak" di depan gawang.

Kemungkinan pertama adalah terciptanya gol yang indah. Kemungkinan kedua, bola hasil sepakan akan dengan mudah ditangkap kiper dengan mudah.

Sebab, Kombinasi "R2" dan "Kotak" akan menghasilkan tendangan melengkung. Negatifnya, tendangan tersebut umumnya tidak kencang karena lebih terfokus pada keakuratan.

Jika melihat gol yang dicetak Dybala di pertandingan melawan Barcelona dini hari tadi. Itu adalah penampakan kombinasi "R2" dan "kotak" dalam dunia nyata.

Pogba last yr: "I call Dybala 'Square R2'. That’s the combination u press on PlayStation to do a turn and shot. He always scores like that.”