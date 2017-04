Duka Bintang MU Pasca Insiden Bom Bus Dortmund

VIVA.co.id – Insiden ledakan bom yang mengenai bus yang ditumpangi para pemain Borussia Dortmund, membuat Henrikh Mkhitaryan terkejut. Bintang Manchester United ini menyampaikan dukungan kepada rekan-rekan mantan timnya, pasca insiden mengerikan tersebut.

Bus tim Dortmund terkena ledakan sesaat sebelum melakoni laga leg 1 perempat final Liga Champions, kontra AS Monaco. Ledakan terjadi tepat satu jam sebelum laga dimulai, di dekat hotel tempat Pierre-Emerick Aubameyang cs menginap.

Akibat ledakan tersebut, defender Dortmund asal Spanyol, Marc Bartra, mengalami luka di bagian tangan. Dilansir The National, Bartra dikabarkan harus menjalani operasi akibat luka yang dialaminya tersebut.

Insiden ini jelas membuat banyak pihak terkejut. Salah satunya adalah Mkhitaryan. Bagaimana tidak, Mkhitaryan merupakan mantan bintang Die Borussen. Ia pernah membela Dortmund periode 2013 hingga 2016. Lewat akun Twitter pribadinya, Mkhitaryan menyampaikan dukungan buat mantan klubnya, suporter, dan Bartra.

"Sangat terkejut atas ledakan yang terjadi malam tadi di Dortmund. Saya menyampaikan dukungan untuk BVB (Borussia Dortmund), fans, dan berharap Marc Barta bisa pulih dengan cepat," tulis Mkhitaryan.

Akibat insiden ini, duel Dortmund kontra Monaco di Signal Iduna Park harus tertunda. Laga keduanya dijadwalkan bakal digelar pada 12 April 2017 dini hari WIB.

