5 Fakta Menarik Usai Atletico Kalahkan Leicester

VIVA.co.id – Kemenangan tipis berhasil diraih Atletico Madrid saat menjamu Leicester City di leg 1 perempat final Liga Champions, Rabu 12 April 2017 (Kamis dini hari WIB). Los Colchoneros menang 1-0 dalam laga yang berlangsung di Vicente Calderon.

Satu-satunya gol kemenangan Atletico dicetak Antoine Griezmann di menit 28, lewat titik penalti. Berikut 5 fakta menarik, usai Atletico mengalahkan Leicestr seperti dilansir Opta:

1. Atletico sukses menorehkan 15 clean sheet dalam 17 pertandingan Liga Champions terakhir di Vicente Calderon.

2. Leicester menjadi tim yang paling sering kebobolan lewat titik penalti, di Liga Champions musim ini (4 kali).

3. Atletico sukses menang 7 kali dalam 9 pertandingan di Liga Champions musim ini (imbang 1, kalah 1). Ini menjadi rekor terbaik dibandingkan kontestan lainnya.

4. Striker Atletico, Antoine Griezmann terlibat dalam 10 gol dalam 9 penampilan terakhir di Vicente Calderon (8 gol, 2 assist).

5. Leicester dipaksa main bertahan sepanjang babak pertama, di laga melawan Atletico.

1 - Here is Leicester's average position map for the first half v Atletico Madrid. Isolation. pic.twitter.com/rTdUJQxCSY