Jadwal Siaran Langsung Liga Europa, 14 April 2017

VIVA.co.id – Laga-laga dari leg 1 perempat final Liga Champions baru saja selesai. Namun, jangan khawatir, karena masih ada beberapa laga menarik dari Liga Europa, Jumat, 14 April 2017 dini hari WIB.

Manchester United yang menjadi favorit juara akan menghadapi wakil Belgia, Anderlecht. Setan Merah akan melawat ke markas Anderlecht di Stade Constant Vanden Stock.

MU sedang dalam performa positif. Akhir pekan lalu, Setan Merah menggasak Sunderland 3-0 di Stadium of Light, dalam lanjutan Premier League.

Wakil LaLiga tersisa, Celta Vigo ditantang wakil Belgia. Mereka akan menjamu Genk di Estadio Balaidos.

Sementara itu, raksasa Belanda, Ajax Amsterdam mendapat ujian dari wakil Jerman, Schalke 04. Laga ini bakal berlangsung di Amsterdam Arena.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Europa, Jumat dini hari nanti:

02.05 WIB - Anderlecht vs Manchester United - SCTV, beIN Sports 1

02.05 WIB - Celta Vigo vs Genk - beIN Sports 2

02.05 WIB - Ajax Amsterdam vs Schalke 04 - beIN Sports 3