Gelandang Jebolan Liga Belanda Jadi Marquee Player Persiba

Anmar : Persiba Seperti Rumah Saya Sendiri PERSIBA-Manajemen Persiba Balikpapan resmi mengikat seorang marque player Anmar Almubaraki untuk mengarungi Go-Jek Traveloka Liga 1 2017. Sebelumnya, pemain yang pernah bermain di liga profesional Belanda ini tak langsung berseragam "Beruang Madu". Gaya permainan Anmar terlebih dahulu dinilai oleh tim pelatih dan manajemen Persiba. Hasil akhir pun telah diputuskan ketika Anmar dipasang full time di laga ujucoba melawan Persatu Tuban, Selasa (11/4/2017) yang lalu. Dari hasil ujicoba ite, esoknya manajemen langsung menyodorkan kontrak dengan pemain berdarah Iraq tersebut. "Kami memang membutuhkan satu pemain marque player. Anmar sendiri, sudah masuk dalam kriteria kami dan mengenai statusnya sebagai pemain marque player, sudah diverifikasi oleh PSSI," ujar Manajer Persiba, Bambang Suhendro, Rabu (12/4/2017) malam. Usai membubuhkan tanda tangan, eks pemain Twente FC ini merasa senang bergabung dengan tim yang menurutnya sudah seperti rumah kedua baginya. "Saya sangat senang dan saya begitu gembira bermain dengan tim yang baik, lalu pemain juga baik. Di Persiba, saya merasa seperti di rumah saya sendiri," kata Anmar. Manajemen berharap, semoga Anmar mampu berduet dengan Marlon da Silva untuk menajamkan pos depan "Beruang Madu". "Walau saya baru bergabung di tim, tapi saya merasa lama di sini. Saya ingin menjadi pemain yang penting di tim. Saya akan memberikan penampilan yang terbaik. Saya berharap tim bisa bermain secara satu tim dan mendapatkan hasil pertandingan yang bagus," ungkap pemain timnas Iraq (2011-2015) itu. Selain Anmar, penyerang eks PSM Makassar, Ismail Haris dalam waktu dekat ini juga akan diikat oleh manajemen Persiba. FOTO-Usai menandatangani kontrak pemain, Anmar Almubaraki berfoto bersama manajemen Persiba, Rabu (12/4/2017). Biodata Pemain : Nama : Anmar Almubaraki Panggilan : Anmar Tempat, Tanggal Lahir : Iraq, 1 Juli 1991 Karier Timnas : Timnas Iraq 2011-2015 Karier bermain : Twente FC (Belanda) 2003-2010 Heracles Almelo (Belanda) 2010-2012 Fc Emmen (Belanda) 2012-2014 Telstar SC (Belanda) 2014-2015 Denizlispor (Turki) 2015-2016 Syrianska fc (Sweden) 2016 FC

A post shared by Persiba Balikpapan (@persibafc_media) on Apr 12, 2017 at 5:37pm PDT