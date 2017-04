Mitra Kukar Resmi Gaet Eks Bintang Liverpool dan Juventus

Welcome to Mitra Kukar Mohamed Sissoko ?????????? #MarqueePlayer #nagamekes #mitrakukarfc #mitramania #togetherwearestronger #kebanggaanetam || Photo by @suwantokukar ||

A post shared by MITRA KUKAR FC || NAGA MEKES ???? (@mitrakukarfc) on Apr 13, 2017 at 3:31pm PDT