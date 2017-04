Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Perdana

Saksikan #SuperBigMatch GO-JEK TRAVELOKA Liga 1 antara @persib_official Vs @AremafcOfficial , disiarkan LIVE dari Stadion Bandung Lautan Api. Sabtu, 15 April 2017 pkl 18:00 WIB eksklusif hanya di tvOne. Untuk info seputar pertandingan update di twitter dan facebook tvOneNews #Liga1tvOne #PersibArema #tvOneMemangBeda

