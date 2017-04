Jadwal Siaran Langsung Sepakbola, 15-16 April 2017

VIVA.co.id – Sejumlah laga seru di dunia sepakbola kembali bakal digelar akhir pekan ini, Sabtu 15 April 2017 hingga Minggu, 16 April 2017. Sajian dari liga-liga papan atas Eropa kembali menjadi sajian utama.

Sabtu dini hari nanti, ada pertandingan dari lanjutan Ligue 1. Paris Saint-Germain yang tengah memburu AS Monaco di puncak klasemen, akan menghadapi Angers di Stade Raymond Kopa.

Panasnya persaingan di Premier League bisa Anda saksikan mulai Sabtu malam. Tottenham Hotspur yang sedang bersaing ketat dengan Chelsea, bakal menjamu Bournemouth di White Hart Lane.

(Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Perdana)

Juara bertahan Leicester City mendapat tantangan dari Crystal Palace di Selhurst Park. Sedangkan di St Mary's, Southampton bakal menjamu Manchester City.

Dari LaLiga, Real Madrid menghadapi Sporting Gijon di Estadio Municipal de Molinon. Senin dini hari, Barcelona menjamu Real Sociedad di Camp Nou.

Big match bakal terjadi di Minggu malam. Manchester United menjamu pemuncak klasemen, Chelsea di Old Trafford.

Sabtu, 15 April 2017

Premier League

18.30 WIB - Tottenham Hotspur vs Bournemouth - beIN Sports 1

21.00 WIB - Everton vs Burnley - MNC TV, beIN Sports 1

21.00 WIB - Crystal Palace vs Leicester City - beIN Sports 3

23.30 WIB - Southampton vs Manchester City - beIN Sports 1

LaLiga

01.45 WIB - Athletic Bilbao vs Las Palmas - beIN Sports 2

18.00 WIB - Deportivo La Coruna vs Malaga - beIN Sports 2

21.15 WIB - Sporting Gijon vs Real Madrid - beIN Sports 2

23.30 WIB - Atletico Madrid vs Osasuna - beIN Sports 2

Bundesliga

20.30 WIB - RB Leipzig vs SC Freiburg - Fox Sports 2

23.30 WIB - Bayer Leverkusen vs Bayern Munich - Fox Sports 2

Ligue 1

01.45 WIB - Angers vs Paris Saint-Germain - beIN Sports 3

Minggu, 16 April 2017

Premier League

19.30 WIB - West Bromwich Albion vs Liverpool - beIN Sports 1

22.00 WIB - Manchester United vs Chelsea - RCTI, beIN Sports 1

LaLiga

01.45 WIB - Barcelona vs Real Sociedad - SCTV, beIN Sports 2

17.00 WIB - Leganes vs Espanyol - beIN Sports 2

21.15 WIB - Valencia vs Sevilla - beIN Sports 2

23.30 WIB - Real Betis vs Eibar - beIN Sports 2

Serie A

01.45 WIB - Napoli vs Udinese - Trans7

Bundesliga

20.30 WIB - Werder Bremen vs Hamburg SV - Fox Sports 3

22.30 WIB - Darmstadt vs Schalke 04 - Fox Sports 3

Ligue 1

02.00 WIB - AS Monaco vs Dijon - beIN Sports 3

20.00 WIB - Nantes vs Bordeaux - beIN Sports 3

22.00 WIB - SC Bastia vs Lyon - beIN Sports 3