Jadwal Siaran Langsung Sepakbola, 15 April 2017

VIVA.co.id - Sejumlah laga seru di dunia sepakbola kembali bakal digelar akhir pekan ini, Sabtu 15 April 2017. Duel di liga-liga papan atas Eropa, kembali menjadi sajian utama, yang menarik untuk ditonton.

Dalam laga lanjutan Premier League, Tottenham Hotspur akan menjamu Bournemouth. Duel ini bisa menjadi momen bagi Tottenham, untuk memperkecil selisih poin dengan Chelsea, yang berada di puncak klasemen.

Saat ini, Tottenham berada di posisi kedua dengan 68 poin dari 31, atau kalah tujuh angka dari Chelsea. Partai menarik lainnya, Manchester City akan bertandang ke markas Southampton.

(Baca juga: Saksikan Live Duel Persib Vs Arema FC di tvOne)

Beralih ke Bundesliga, Bayern Munich akan melawan Bayer Leverkusen. Bayern Munich, saat ini masih jadi penguasa puncak klasemen dengan 68 poin dari 28 laga yang sudah dilakoninya.

Sedangkan di LaLiga Spanyol, Real Madrid berpeluang memperlebar jarak dari Barcelona kembali. Los Blancos akan bertandang ke markas Sporting Gijon.

Kemudian, ada big match yang mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC pada laga pembuka Liga 1. Duel rasa final ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini akan dimulai pukul 18.00 WIB.

Berikutnya, jadwal siaran langsung sepakbola, Sabtu 15 April 2017:

Liga 1 Indonesia

14.30 WIB - Barito Putera Vs Mitra Kukar (tvOne)

18.00 WIB - Persib Bandung Vs Arema FC (tvOne)

Premier League

18.30 WIB - Tottenham Hotspur vs Bournemouth - beIN Sports 1

21.00 WIB - Everton vs Burnley - MNC TV, beIN Sports 1

21.00 WIB - Crystal Palace vs Leicester City - beIN Sports 3

23.30 WIB - Southampton vs Manchester City - beIN Sports 1

LaLiga

01.45 WIB - Athletic Bilbao vs Las Palmas - beIN Sports 2

18.00 WIB - Deportivo La Coruna vs Malaga - beIN Sports 2

21.15 WIB - Sporting Gijon vs Real Madrid - beIN Sports 2

23.30 WIB - Atletico Madrid vs Osasuna - beIN Sports 2

Bundesliga

20.30 WIB - RB Leipzig vs SC Freiburg - Fox Sports 2

23.30 WIB - Bayer Leverkusen vs Bayern Munich - Fox Sports 2. (asp)