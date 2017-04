Bobotoh Dilarang Konvoi Usai Persib Bandung Vs Arema Digelar

VIVA.co.id – Bobotoh dilarang menggelar konvoi setelah pertandingan pembuka Laga 1 Indonesia antara Persib Bandung kontra Arema FC, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

Menurut Wakapolrestabes Bandung, AKBP Gatot Sujono, dia mengimbau kepada seluruh Bobotoh wajib untuk langsung pulang usai pertandingan digelar, tanpa aktivitas kumpul-kumpul di jalanan. Kata dia, Polrestabes Bandung juga tak segan segera membubarkan mereka jika kedapatan menemukan Bobotoh melakukan konvoi di jalan raya.

"Tidak ada konvoi di jalan setelah pertandingan. Semuanya harus langsung pulang," ujar Gatot di Mapolrestabes, Jalan Jawa, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 15 April 2017.

Pihaknya bekerja sama dengan satu kompi pasukan Pengurai Masa (Raimas) Brimob Polda Jawa Barat yang berpatroli mengantisipasi terjadinya konvoi Bobotoh pasca-pertandingan. "Seluruh Polsek di Kota Bandung juga kita libatkan. Semuanya siaga sebagai antisipasi," terangnya.

Untuk menghindari bentrokan, pihaknya menekankan kepada seluruh Bobotoh di kawasan Stadion Gedebage untuk tertib selama jalannya pertandingan. "Bobotoh sudah dewasa, apalagi mendapatkan predikat the best supporter kemarin. Mudah-mudahan dapat menjaga keamanan selama pertandingan," terangnya. (one)