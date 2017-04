Ketum PSSI Harap Liga 1 Lahirkan Timnas yang Andal

VIVA.co.id – Ketua Umum PSSI yang juga Pangkostrad, Letnan Jenderal Edy Rahmayadi, berharap Liga 1 tidak hanya jadi euforia sepakbola semata. Liga ini diharapkan dapat melahirkan Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang berkualitas di masa mendatang.

"Perlu saya laporkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Liga 1 diikuti oleh 18 klub yang bermain di 9 kota. Liga 1 ini bertujuan melahirkan pemain timnas yang andal dan berkualitas di masa yang akan datang," ujarnya saat berbincang dengan tvOne, Sabtu, 15 April 2017.

Edy menambahkan, aturan baru yang mengharuskan klub memainkan pemain muda yang berusia 23 tahun selama 45 menit diharapkan dapat mewujudkan bibit baru untuk Timnas Indonesia. Menurutnya, Liga 1 ini dapat menjadi semangat baru bagi sepakbola Indonesia.

"Regulasi seperti ini untuk menciptakan bibit-bibit baru dalam Tim Nasional kita. Semoga ini menjadi semangat baru," katanya.

Selain itu, Edy berharap, regulasi ini memberikan warna dalam euforia semangat sepakbola yang baru saja digulirkan ini. Terlebih, beberapa permain dunia turut meramaikan liga ini.



"Semoga saja membawa aura positif dalam sepakbola Indonesia," katanya.



Seperti diberitakan sebelumnya, Gojek Traveloka Liga 1 yang merupakan kompetisi resmi PSSI yang juga diakui oleh Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) kembali digulirkan. Pertandingan perdana dibuka dengan dua partai menarik Barito Putera vs Mitra Kukar dan Persib Bandung vs Arema FC. Laga utama ini akan ditayangkan secara langsung oleh tvOne pada pukul 18.30 WIB. (one)