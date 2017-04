Barito Putera Pimpin Klasemen Sementara Liga 1

VIVA.co.id – Barito Putera menempati peringkat 1 klasemen sementara Liga 1, usai mengalahkan Mitra Kukar, dengan skor tipis 1-0 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu 15 April 2017. Tim berjuluk Laskar Antasari ini sempat tertinggal lebih dahulu dari Mitra Kukar.

Anak asuh Jacksen F Tiago ini kemudian bangkit dan berhasil meraih kemenangan. Mereka pun kokoh di puncak Liga 1 dengan mengoleksi tiga poin.

Peringkat 2 dan 3 dihuni oleh Arema FC dan Persib Bandung. Kedua tim ini meraih hasil imbang 0-0 pada laga pembuka Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 15 April 2017.

Bermain di hadapan 36 ribu penonton, Persib gagal memuaskan pendukungnya. Bahkan, turunnya Marquee Player, Michael Essien dan Carlton Cole, gagal mengangkat penampilan tim. Persib dan Arema pun harus puas berbagi angka 1.

Sementara itu, Minggu 16 April 2017 Liga 1 akan menggelar tiga laga. Madura United vs Bali United, PSM Makassar vs Persela Lamongan dan Persiba Balikpapan vs Persija Jakarta. (one)