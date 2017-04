Catatan Menyedihkan Chelsea Usai Dilibas MU

VIVA.co.id – Chelsea tumbang di tangan Manchester United pada pertandingan lanjutan Premier League di Old Trafford, Minggu, 16 April 2017. Dua gol bersarang telak ke gawang tim asuhan Antonio Conte.

Bisa dikatakan itu adalah salah satu performa terburuk Chelsea sepanjang musim ini. Bayangkan saja, seperti dikutip Opta, dalam laga tersebut The Blues bahkan tak sekali pun mampu melepaskan tembakan ke gawang.

Yang menarik, Chelsea seolah mengulangi catatan buruk yang sama pada September 2007 silam. Kala itu tim asal London yang dipegang oleh Avram Grant juga kalah 0-2 di Old Trafford.

0 - Chelsea failed to have a single shot on target in a PL game for the first time since Sept 2007 (v Man Utd at Old Trafford). Repeat.