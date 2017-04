Gol ke Gawang Persib Dianulir, Arema FC Protes ke PSSI

VIVA.co.id - Laga pembuka Liga 1 antara Persib Bandung kontra Arema FC beberapa waktu lalu memang usai digelar. Namun, kontroversi dalam laga itu terus bergulir. Manajemen Arema FC kecewa atas gol Cristian Gonzales yang dianulir wasit.

Arema kecewa laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu, 15 April 2017, seharusnya dimenangkan oleh Singo Edan. Manajemen Arema FC akhirnya secara resmi melayangkan surat protes kepada PSSI.

“Hari ini kami mengirimkan surat protes terkait dianulirnya gol Gonzales ke gawang Persib Bandung, beberapa catatan juga kami lampirkan untuk melengkapi surat protes itu,” kata Sudarmaji, Senin, 17 April 2017.

Manajemen Arema FC dalam surat itu juga melampirkan pasal 11 law of the game 2016/2017. Di mana, pasal itu berisi tentang peraturan off side serta video yang menampilkan pergerakan Gonzales sebelum terjadinya gol.

“Tentu kami meminta operator Liga Indonesia Baru untuk melakukan pengawasan dan invesitivigasi serta evaluasi perangkat pertandingan yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai dengan rule of the game,” ujarnya menambahkan.

Pelatih Arema FC, Aji Santoso, meyakini gol yang dilesatkan Cristian Gonzales 100 persen gol dan tidak berada di posisi offside. Aji mengaku sudah beberapa kali melihat tayangan ulang dan memastikan gol Cristian Gonzales sah.

"Karena saat Adam Alis melakukan tendangan posisinya onside kemudian saat bola rebound Gonzales lari terlebih dahulu dan pemain belakang mereka tertinggal," kata Aji Santoso.

"Itu sah 100 persen sah saya yakin. Cukup saya sayangkan memang. Paling saya sayangkan hakim garis harusnya tahu kalau itu tidak offside ngapain angkat bendera kalau tidak offside," ujar eks pelatih timnas Indonesia ini. (mus)