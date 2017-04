Jadwal Siaran Langsung Liga Champions, Rabu 19 April 2017

VIVA.co.id – Serunya pertandingan di perempat final Liga Champions kembali dihelat dini hari nanti, Rabu 19 April 2017 WIB. Ada dua laga dari leg 2 yang bakal bisa dinikmati lewat layar kaca.

Real Madrid akan menjamu Bayern Munich di Santiago Bernabeu. Los Blancos di atas angin, berbekal kemenangan 2-1 di Allianz Arena.

Jika ingin melaju ke semifinal, Bayern butuh kemenangan minimal dengan skor 3-2, atau menang dengan selisih dua gol ke atas. Sedangkan Madrid hanya butuh hasil imbang, atau kalah dengan skor tipis 0-1.

Satu laga lainnya, mempertemukan Leicester City kontra Atletico Madrid di King Power Stadium. Di leg 1 di Vicente Calderon, Atletico menang dengan skor tipis 1-0.

Untuk bisa melaju ke semifinal, Atletico hanya butuh hasil imbang. Sedangkan The Foxes perlu kemenangan minimal dengan selisih dua gol.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions, dini hari nanti:

01.45 WIB - Real Madrid vs Bayern Munich - SCTV, beIN Sports 1

01.45 WIB - Leicester City vs Atletico Madrid - beIN Sports 2

(one)