Gestur Berkelas Sanchez Usai Kemenangan Arsenal

VIVA.co.id – Arsenal meraih kemenangan ke-17 di Premier League, dini hari tadi. Klub berjuluk The Gunners itu sukses mengalahkan Middlesbrough di Riverside Stadium.

Skuat besutan Arsene Wenger memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Dua gol Arsenal dicetak Alexis Sanchez di menit 42 dan Mesut Oezil saat laga memasuki menit 71, sedangkan gol tuan rumah dicetak Alvaro Negredo, menit 50.

Untuk merayakan kemenangan, Sanchez punya caranya sendiri. Dia berlari menuju salah satu tribun pendukung Arsenal, dan memberikan kostumnya untuk seorang fans cilik.

This young Gunner will probably never forget the late Easter present he's just been given...



Class from you, @Alexis_Sanchez ???? pic.twitter.com/0VWhluIUVS