Bukti Totti Sukses Bangun 'Dinasti' Sepakbolanya Sendiri

VIVA.co.id – Kalimat "Like Father Like Son", sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana legenda AS Roma, Francesco Totti, dan sang buah hati, Cristian Totti. Kesuksesan sang Ayah, tertular ke anaknya.

Sang Ayah adalah seorang legenda hidup klub dengan total penampilan yang hampir mencapai 800 pertandingan. Dan masa depan keluarga Totti di bidang sepakbola, akan diteruskan oleh Cristian.

Cristian adalah salah satu anak didik akademi AS Roma. Di usianya yang kini 11 tahun, Cristian mencacatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dengan torehan delapan gol, di sebuah kompetisi level junior, dia pun berhak mendapat trofi sepatu emas, dikutip Football Italia

Tapi sayang, AS Roma yang diperkuat Cristian, tersingkir di babak perempat final. Turnamen yang diberi nama Torneo Memorial Mariotti tersebut dimenangkan AC Milan, yang berjumpa Inter Milan di partai final.

Francesco Totti disebut sebagai legenda AS Roma karena sikap loyalnya untuk klub. Totti berseragam Serigala Ibu kota sejak level junior, tahun 1989 dan masuk tim utama di tahun 1992, hingga saat ini, yang mana musim terakhir Totti.

Bersama AS Roma, dia sukses mempersembahkan Scudetto di tahun 2001, dua trofi Coppa Italia dan sepasang piala dari ajang Supercoppa Italiana.