Disingkirkan Madrid, Bayern Terancam Kehilangan Kiper

VIVA.co.id – Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah ini cocok disematkan kepada Bayern Munich.

Usai tersingkir dari Liga Champions, Bayern harus menerima kenyataan salah satu pemain andalannya mengalami cedera parah. Adalah Manuel Neuer, pemain utama Bayern yang menderita cedera serius usai laga kontra Real Madrid di Santiago Bernabeu, Rabu dini hari tadi WIB.

Neuer diduga mengalami retak di tulang kaki kirinya. Tim medis Bayern secara resmi mengumumkannya di situs mereka.

"Saat tiba di Munich, Neuer akan melakoni pemeriksaan lanjutan untuk menentukan perawatan yang tepat," begitu pernyataan manajemen Bayern.

Manuel Neuer picked up an injury on his left foot during the game. More examinations will follow when he returns to Munich.#RMAFCB pic.twitter.com/DLBg20jims