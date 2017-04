Jadwal Siaran Langsung Liga Champions, Kamis 20 April 2017

VIVA.co.id – Persaingan sengit di perempat final Liga Champions kembali akan dihelat, Kamis dini hari WIB, 20 April 2017. Empat tim kuat Eropa akan menentukan nasib di kompetisi terelite Benua Biru ini.

Di Camp Nou, Barcelona mengusung misi berat saat menjamu Juventus. Blaugrana butuh kemenangan dengan skor minimal 4-0, untuk bisa melaju ke semifinal.

Sementara itu, Juventus tetap menaruh sikap waspada, meski sukses menang 3-0 di leg 1. Mereka tak ingin bernasib sama seperti Paris Saint-Germain yang menjadi korban comeback sensasional Barca.

Laga seru lainnya tersaji di Stade Louis II. Tim yang sedang naik daun, AS Monaco, akan menjamu Borussia Dortmund.

Monaco lebih di atas angin untuk lolos, setelah menang 3-2 di Signal Iduna Park. Les Monégasques hanya butuh hasil imbang untuk melaju. Andai kalah 0-1 atau 1-2, Monaco tetap lolos dengan keunggulan gol tandang.



Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions, dini hari nanti:

01.45 WIB - Barcelona vs Juventus - SCTV, beIN Sports 1

01.45 WIB - AS Monaco vs Borussia Dortmund - beIN Sports 2

(one)