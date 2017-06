Ketika Isu Kepindahan Ronaldo Jadi Goyonan Tim-tim Gurem

VIVA.co.id – Rumor tentang rencana kepindahan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid langsung heboh. Banyak orang penasaran dengan kebenaran berita tersebut.

Tapi bagi sebagian orang, gosip tersebut ternyata dijadikan bahan goyonan. Seperti yang dilakukan beberapa tim gurem Eropa.

Hertha Berlin, yang sebelumnya mengajak Zlatan Ibrahimovic bergabung setelah memutuskan tak memperpanjang kontrak di Manchester United, kini ikut-ikutan menawarkan tempat buat CR7.

"Ronaldo ingin meninggalkan Madrid. Tidak ada uang, namun tantangan besar dan Berlin akan sangat mencintai seperti anak-anak. Tertarik?," tulis kubu Hertha di Twitter.

Dua tim asal Inggris, Salibury FC dan Bolton Wanderers tak mau kalah. Mereka juga membuat pernytaan konyol di twitter terkait isu hengkangnya Ronaldo dari Madrid.

"Klub ini tidak bisa berkomentar tentang rumor kedatangan Ronaldo," tulis pihak Sallisbury seperti diberitakan Goal.

