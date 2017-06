Spekulasi Baru Ronaldo soal Isu Hengkang dari Madrid

VIVA.co.id – Berita mengenai keinginan Cristiano Ronaldo hengkang dari Real Madrid tidak kunjung habis. Kini, muncul lagi spekulasi yang menguatkan akan hal itu.

Dilansir 90min, Ronaldo mengubah foto profil di Instagram pribadinya. Biasanya dia menggunakan foto dengan seragam Madrid, namun kini menggantinya dengan tim nasional Portugal.

Potongan gambar foto profil Ronaldo kini ramai jadi perbincangan di berbagai media sosial. Khusus di Twitter, pendukung Manchester United bahkan berani membahas kemungkinan dia kembali ke Old Trafford.

"Ronaldo mengubah foto profil Instagram dari dia mengenakan seragam Real Madrid. Pendukung MU, mari berspekulasi," tulis akun Twitter, @TeamFA.

MU memang menjadi salah satu klub yang digadang-gadang bakal mendapatkan Ronaldo. Bahkan tak cuma dia, pemain Madrid lainnya, Alvaro Morata juga akan masuk dalam buruan.

Klub berjuluk Setan Merah bahkan mau menukar kiper andalan mereka, David De Gea ditambah uang sekira Rp2,7 triliun untuk mendapatkan kedua pemain tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang.

Ronaldo changed his instagram profile picture from him in a Real Madrid shirt.



Let the united fans speculate! ???? pic.twitter.com/LrREkUm4Gc