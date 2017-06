Donnarumma Dihujat Fans Milan, Pogba Beri Dukungan

VIVA.co.id - Gianlugi Donnarumma tengah menjadi sasaran hujatan suporter AC Milan karena menolak perpanjangan kontrak. Melihat kondisi ini, gelandang Manchester United, Paul Pogba, memberikan dukungan untuk Donnarumma.

Donarumma sudah memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak di Milan, yang akan habis pada 2018. Keputusan itu membuat kiper berusia 18 tahun tersebut berpeluang besar meninggalkan San Siro.

Klub-klub seperti Juventus, Real Madrid hingga Manchester United tertarik untuk memakai jasanya. Donnarumma pun dikritik habis-habisan oleh fans Milan, yang menilainya sebagai pemain mata duitan.

Bahkan, Donnarumma dilempari uang kertas palsu saat membela timnas Italuia U-21 pada Minggu 18 Juni 2017. Melihat kondisi itu, Pogba yang memiliki agen sama dengan Donnarumma memberikan simpatinya.

"Donnarumma bakal jadi yang terbaik di dunia. Layak hanya memberinya dukungan atas apa yang dia lakukan sejauh ini," kicau pemain Manchester United itu di akun @paulpogba.

Donnarumma memang disebut-sebut bakal menjadi kiper masa depan Italia karena penampilan apiknya bersama Milan. Musim lalu misalnya, ia mencetak 12 clean sheet dari 38 penampilan di Liga Italia. (one)

Donnarumma soon best in the ???? deserves only respect for all he's done until now ???????? #forzaGigi