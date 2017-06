Demi Gaet Ronaldo, Klub Kasta 3 Jerman Tawarkan Bir Gratis

VIVA.co.id – Spekulasi mengenai masa depan Cristiano Ronaldo terus bergulir. CR7 dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid karena tak senang dengan kasus penggelapan pajak yang menjerat dirinya.

Beberapa tim mulai dikaitkan dengan Ronaldo. Dari mulai mantan klubnya, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, hingga AC Milan.

Namun, tak hanya tim besar saja yang tertarik dengan Ronaldo. Tim 3.Liga atau kasta 3 Jerman, Fortuna Koeln juga tertarik menggaet pemain internasional Portugal tersebut.

Tentunya, bukan gaji besar yang diimingi Koeln. Mereka punya cara unik untuk memikat Ronaldo. Mereka rela memberikan bir gratis seumur hidup untuk CR7.

Hey @Cristiano, we're still looking for a striker-we don't have money, but we can offer you free Kölsch for life ?????????????? #ronaldo #fortuna pic.twitter.com/SzlaDoMfvQ