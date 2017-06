Mesut Oezil Ingin Bertahan di Arsenal

VIVA.co.id – Bomber Arsenal Mesut Oezil memberikan sinyal bahwa ia akan tetap berada di Emirates musim depan. Hal ini berkenaan dengan pembicaraan tur pra musim Arsenal ke Australia.

Kendati demikian, masa depan Oezil belum dalam zona aman, sebab kontraknya akan berakhir di akhir musim depan.

Oezil sendiri masih harus menyetujui persyaratan baru dengan The Gunners, namun ia tampak begitu semangat ketika membahas perjalanan ke Down Under.

"Saya dengar Sydney adalah kota yang menyenangkan dengan banyak orang baik yang tinggal di sana," katanya kepada Arsenal Player dilansir Mirror, Selasa 20 Juni 2017.

Oezil memang mengaku tidak tahu banyak soal Australia, tapi baginya itu adalah kesempatan bagus untuk melihat kota tersebut.

"Saya tidak tahu banyak tentang Australia tapi ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kota, orang-orang dan saya sangat senang bisa pergi ke sana bersama Arsenal," ucapnya.

"Sangat bagus untuk memiliki pra-musim bersama tim, dalam karier saya selalu seperti itu. Jika Anda bermain di turnamen besar, terutama dengan Jerman, Anda benar-benar ketinggalan pra-musim.” (mus)