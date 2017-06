Lugas di Kandang Lawan, Kunci Bhayangkara FC Tembus 3 Besar

VIVA.co.id – Bhayangkara FC tetap lugas, ketika dijamu lawan. Itu berkat ilmu spesifik pelatih Simon McMenemy. Itu pula modal Bhayangkara FC tembus tiga besar Liga 1 2017. Terkini, The Guardian menekuk tuan rumah Persiba Balikpapan 2-1.



Pelatih lain di Liga 1 2017, mungkin perlu mencermati dinamika McMenemy. Pelatih asal Skotlandia ini kreatif dan moderat. Ia tak alergi bolak-balik utak-atik formasi sesuai situasi internal dan progres lawan. Hasilnya, permainan Bhayangkara FC sulit dideteksi lawan. Bahkan, di laga tandang pun aksinya mengecoh.



Tak heran, jika McMenemy dan skuatnya bukukan rekor terbaik dalam urusan tandang hingga laga ke-11 Liga 1 2017. Dari lima laga tandang, The Guardian tiga kali tampil sebagai pemenang. Mereka menang 2-1 di markas Sriwijaya FC, 3-1 di markas Bali United, dan 2-1 ketika dijamu Persiba.



Di Stadion Parikesit, Balikpapan, Senin malam, 19 Juni 2017, Bhayangkara FC, bahkan sempat unggul 2-0 berkat gol Guy Junior (17') dan Ilham Udin (83'). Satu gol Persiba dicetak Dirkir Kohn Glay (88'). Skor 2-1 ini vital buat The Guardian meski harus kehilangan Wahyu Subo Seto akibat kartu merah (71').



Pulang bawa tiga poin, Bhayangkara FC melesat ke urutan tiga klasemen. Kumpulkan 21 poin, mereka terpaut dua angka dari PSM Makassar dan satu angka dari Madura United di urutan satu dan dua. Mereka melaju di depan kontestan favorit macam Persipura Jayapuura, Arema FC, dan Persib Bandung.



Grafik performa dan pencapaian Bhayangkara FC yang terus menanjak jadi kado indah bagi korps Polri sebagai wadah klub dan BNI 46 sebagai sponsor utama. Dengan prestasi apik kreasi McMenemy dan skuatnya, jeda kompetisi dan momen Lebaran pun dapat mereka nikmati lebih mendalam.



Euforia di kubu Bhayangkara FC, duka cita di kubu Persiba. Kembali mainkan laga kandang di Stadion Parikesit hanya mengalirkan kegembiraan sesaat. Itu, ketika skuat besutan Milomir Seslija menang 3-2 atas Pusamania Borneo FC di laga kesembilan. Kegembiraan itu rusak diobrak-abrik The Guardian.



Statistik Laga

Persiba Balikpapan 1-2 Bhayangkara FC

Waktu: Senin, 19 Juni 2017

Tempat: Stadion Parikesit, Balikpapan

Skor babak I: 0-1

Skor akhir: 1-2

Pencetak gol Persiba Balikpapan: Dirkir Kohn Glay (88)

Pencetak gol Bhayangkara FC: Guy Junior (17), Ilham Udin (83)



Kartu kuning:

Persiba Balikpapan: Dirkir Glay (35), Marlon Silva (65)

Bhayangkara FC: Wahyu Subo Seto (42, 71), Thiago Furtuoso (44), Lee-Yoo Joon (54), Evan Dimas Darmono (71)



Kartu merah:

Bhayangkara FC: Wahyu Subo Seto (71)



Total tembakan: Persiba Balikpapan 1-2 Bhayangkara FC

Tembakan ke gawang: Persiba Balikpapan 0-2 Bhayangkara FC



Susunan pemain:

Persiba Balikpapan (4-2-3-1): Kurniawan Kartika - Absor Fauzi, Dirkir Kohn, Iqbal Samad (Fengky Turnando 76), Alfath Faathier, Bryan Cesar Ramadhan, Anmar Almubaraki (Bijahil Calwa 58), Masahito Noto, Tedi Hasanuddin (Ilham Irhas 46), Heri Susanto (Ridho Nur Cahyo 76), Marlon Da Silva

Pelatih: Milomir Seslija



Bhayangkara FC (4-4-2): Awan Setho Raharjo - Otavio Dutra, Indra Kahfi, I Putu Gede Juni, Alsan Putra, Lee-Yoo Joon, Evan Dimas, Wahyu Sebo, Paulo Sergio, Guy Junior Nke (Jajang Mulyana 85), Thiago Dos Santos (Ilham Udin 79)

Pelatih: Simon McMenemy