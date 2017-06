Sempat Bermasalah, Leipzig Diizinkan Main di Liga Champions

VIVA.co.id – Penampilan luar biasa ditunjukkan RasenBallsport Leipzig di musim 2016-17 lalu. Klub yang baru berusia 8 tahun ini sukses keluar sebagai runner up Bundesliga, di bawah Bayern Munich yang menjadi juara.

Leipzig seharusnya mendapatkan tiket otomatis ke Liga Champions musim depan. Namun, mereka terancam gagal tampil karena masalah kepemilikan klub.

Leipzig punya pemilik yang sama dengan tim asal Austria, FC Salzburg. Kedua tim ini sama-sama disponsori minuman berenergi, Red Bull. Sialnya, sebagai juara Austria, Salzburg juga berhak mendapatkan tiket Liga Champions, dan akan tampil di babak kualifikasi 2.

Ini bertentangan dengan regulasi, di mana tak boleh ada dua tim yang punya pemilik sama tampil di Liga Champions. Namun, pada akhirnya UEFA tetap memberikan lampu hijau pada Salzburg dan Leipzig.

#RBL have officially been admitted into the @ChampionsLeague, after #UEFA made a decision on the matter today.

https://t.co/JsRtnn198t