Efek Negatif Laga Malam: Penonton Liga 1 Menyusut

VIVA.co.id – Setelah kickoff Liga 1 2017 mundur dari Februari ke medio April, PT Liga Indonesia Baru (LIB) tancap gas. Saat datang puasa Ramadan, laga-laga digulir malam hari. Kompetisi tetap jalan, tapi jumlah penonton menyusut 36.754 jiwa.



Sepakbola Indonesia memang baru menggeliat lagi pasca vakum akibat dibekukan pemerintah dan disanksi FIFA. Kepengurusan PSSI terbentuk lewat Kongres Luar Biasa (KLB) 10 November 2015, aktivitas pun kembali berdenyut. Kompetisi termasuk di dalamnya.



PT LIB ditunjuk sebagai operator kompetisi profesional. Mereka menggawangi Liga 1, Liga 2, dan Liga 1 U-19 2017. Liga 1 diikuti 18 klub dan dimulai 16 April 2017. Liga 2 diikuti 61 klub yang tersebar di delapan grup dan dimulai 19 April 2017. Liga 1 U-19 baru dimulai.



Bagi siapa pun yang paham secara mendalam, apalagi pernah terlibat langsung, tentu tahu persis betapa kompleks mengurus kompetisi berlingkup nasional di negeri ini. Paling menguras energi adalah bentangan jarak klub-klub kontestan kompetisi yang berjauhan.



Belum meratanya infrastruktur yang memenuhi syarat kualifikasi berkompetisi, birokrasi perizinan, dan kondisi finansial klub juga masih menjadi problem klasik yang kerap mengusik. Tantangan lain adalah perilaku oknum suporter, integritas wasit, dan persinggungan agenda lain.



PT LIB berupaya tegap di tengah berbagai keterbatasan. Tak terkecuali saat datang fase puasa Ramadan. Demi menghormati momen itu, PT LIB pun berlakukan perubahan. Selama Ramadan, laga-laga Liga 1 digeser ke malam hari dan Liga 2 ditunda hingga pasca Lebaran.



Sepanjang Ramadan, Liga 1 menghelat 34 laga. Produktivitas gol meningkat. Total 103 gol tercipta.

Tapi, dari sisi jumlah penonton, serapan empat pekan laga malam berkurang 36.754 penonton jika dibandingkan dengan empat pekan laga sebelum Ramadan. Berikut datanya:



Persebaran Penonton 4 Pekan Laga Sebelum Fase Puasa Ramadan

Pekan I: 75.957

Pekan II: 76.463

Pekan III: 93.346

Pekan IV: 88.703

Total: 334.469



Jumlah Penonton Terbanyak Laga Sebelum Fase Puasa Ramadan

Persib Bandung vs Persipura Jayapura di Stadion Gelora Bandung Lautan Api: 27.797



Jumlah Penonton Tersedikit Laga Sebelum Fase Puasa Ramadan

Persiba Balikpapan vs Persipura Jayapura di Stadion Gajayana: 1.000



Persebaran Penonton 4 Pekan Laga Malam Liga 1 2017

Pekan I: 66.349

Pekan II: 89.186

Pekan III: 84.247

Pekan IV: 57.933

Total: 297.715



Jumlah Penonton Terbanyak Laga Malam Liga 1 2017

Persija Jakarta vs Arema FC di Stadion Patriot Chandrabhaga: 28.967



Jumlah Penonton Tersedikit Laga Malam Liga 1 2017

Perseru Serui vs PS TNI di Stadion Pakansari: 239



Selisih Jumlah Penonton 4 Pekan Laga Sebelum & 4 Pekan Saat Fase Puasa Ramadhan: 36.754