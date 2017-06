Launching Jersey Arsenal Jadi Kabar Baik The Gooners

VIVA.co.id – Arsenal meluncurkan jersey kandang untuk musim 2017/2018 hari ini, Selasa 21 Juni 2017. Dua bintang yang selama ini disebut-sebut ingin hengkang ternyata masih masuk dalam acara seremonial peluncuran tersebut.

Ini menjadi sinyal baik bagi fans The Gunners bahwa mereka masih bakal menyaksikan Alexis Sanchez dan Mesut Oezil bermarkas di Emirates. Meski, memang sampai saat ini keduanya belum menekan perpanjangan kontrak yang disodorkan manajemen klub.

Telegraph menyebutkan bahwa kehadiran dua bintang yang selama ini disebut-sebut ingin hengkang itu merupakan kabar baik. Fans Arsenal memiliki harapan baru bahwa keduanya akan memperpanjang kontrak.

Dalam peluncuran itu, seluruh bintang turut serta. Ada Petr Cech, Olivier Giroud, Hector Bellerin dan Mertesacker.

Nama Bellerin juga santer disebut-sebut bakal pergi. Keikutsertaannya dalam ajang promosi itu diharapkan menjadi tanda bahwa pemain yang tengah diincar Barcelona itu mau bertahan dalam skuat Arsene Wenger.

